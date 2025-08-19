Lehre, Forschung und bestmögliche Behandlung: Für all das steht das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz, wie bei einem Besuch des CDU-Landeschefs Schnieder verdeutlicht wurde. Thema war auch, wie es um die Versorgung im Bündnisfall steht.

Wenn es um die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten im Land geht: Braucht Rheinland-Pfalz zusätzlich zur Mainzer Universitätsmedizin eine zweite medizinische Fakultät? Diese Frage stellt Gordon Schnieder an einem Ort, der für Medizinstudierende im Land seit Kurzem noch einmal deutlicher auf dem Radar erscheint: im Bundeswehrzentralkrankenhaus (BwZK) in Koblenz.

Der Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Landes-CDU und Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl 2026 hat dort in einem Hörsaal Platz genommen. Er ist zu Besuch in dem Militärkrankenhaus am Rande von Koblenz, das sich am Projekt Medizincampus Koblenz beteiligt. Seit diesem Sommersemester können in Mainz Studierende den praktischen Teil ihrer medizinischen Ausbildung in mehreren Koblenzer Kliniken absolvieren – auch im BwZK. Bis zu 25 Studierende können pro Semester Erfahrung an Krankenbetten sammeln, gibt Robert Schwab, Kommandeur und Ärztlicher Leiter des BwZK, einen Überblick. Der habilitierte Viszeralchirurg hat auch die klare Antwort auf Schnieders Frage parat, ob RLP eine zweite Universität benötigt, an der Humanmedizin gelehrt wird: „Nein.“

Gesundheitsstandort weiterentwickeln

Um medizinische Ausbildung zu fördern, für mehr ärztlichen Nachwuchs zu sorgen und zugleich den Gesundheitsstandort nördliches Rheinland-Pfalz weiterzuentwickeln – für all dies sei der Medizincampus mit dem auf Praxis ausgelegten Charakter genau das Richtige. Vor allem die Stärkung des Gesundheitsstandorts liegt Schwab, der seit dem Frühjahr das Kommando am BwZK innehat, am Herzen. Zuvor leitete er die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie. Im klinischen Bereich gibt es mehr als 20 Fachabteilungen.

i Robert Schwab ist seit dem Frühjahr neue Ärztlicher Direktor und Kommandeur des Bundeswehrzentralkrankenhauses in Koblenz. Petra Dettmer

Die Stärkung des Gesundheitsstandorts sieht Schwab einhergehend mit Lehre, Forschung und der bestmöglichen Versorgung von Patienten. Diesen Dreiklang spricht der Kommandeur mehrfach während Schnieders Besuch an, der im Zuge seines „Summertalks“ auf dem hölzernen Klappsitz im Hörsaal Platz genommen hat. Mit dieser Reihe tourt der Wahlkämpfer Schnieder durchs Land: Er will spannende Personen treffen, so die CDU, man wolle aber auch dort hinschauen, wo der Schuh drückt. Und in der Gesundheitsversorgung, da drückt’s nun einmal. Zur Diskussion bringt Schnieder dieses Themenfeld an diesem Tag quasi nicht, er schaut und hört und sammelt Eindrücke.

260 Betten auch für Zivilpersonen

Dass das BwZK in puncto Gesundheits- und Notfallversorgung eine entscheidende Rolle für Koblenz und darüber hinaus spielt, betont Schwab. Denn: Mitnichten, sagt der Kommandeur, ist das „Lazarett“ ausschließlich Angehörigen der Bundeswehr vorbehalten, auch wenn sich diese Wahrnehmung hartnäckig halte. Real aber ist das BwZK als Maximalversorger im Krankenhausbettenplan des Landes eine Größe: Von 506 Betten stehen 260 für Zivilpersonen bereit.

Daran ändert sich auch nichts, sollte es zu einem militärischen Bündnisfall kommen, betont Schwab. Der Auftrag des BwZK laute, Angehörige der Bundeswehr bestmöglich zu behandeln, zugleich gelte aber auch der Versorgungsauftrag für Zivilisten – auch in Krisenzeiten. Auch dann sei genügend Platz vorhanden. Schwab zählt auf: Deutschlandweit gibt es fünf Bundeswehr(zentral)krankenhäuser, neun BG-Kliniken – Einrichtungen der gesetzlichen Unfallversicherung – und 36 Uni-Kliniken, auf die Verletzte über Tausende von Betten verteilt werden können. Dies geschieht nach dem Kleeblatt-Mechanismus. Dieser wurde von Bund und Ländern während der Corona-Pandemie erarbeitet, um Erkrankte bundesweit in Kliniken zu verlegen, um Überlastungen zu vermeiden. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wird nach diesem Prinzip auch mit Schwerverletzten aus der Ukraine verfahren, die nach Deutschland ausgeflogen werden.

Um Menschen mit komplexen Verletzungen – etwa auch nach einem Terroranschlag – behandeln zu können, seien bestmöglich aufgestellte Kliniken wie das BwZK gefragt. Schwab: „Um Splitterverletzungen zu versorgen, sind Chirurgen aus fünf Fachrichtungen notwendig.“ Kleinere Häuser könnten ein solches Leistungsspektrum nicht bieten.

Erweiterung im Bau

Am Bundeswehrzentralkrankenhaus läuft eine umfassende Erweiterung: Unter anderem entsteht neu ein Operations- und Funktionsgebäude: 16 OP-Säle sind laut dem Internetauftritt des Amts für Bundesbau Rheinland-Pfalz vorgesehen, zudem unter anderem die Pathologie, die Radiologie mit modernsten MRT-Geräten, der Highcare-Bereich mit Zentraler Interdisziplinärer Notaufnahme (ZINA) nebst intensivmedizinischen Stationen. Auf dem Gebäudedach wurde zudem ein Hubschrauberlandeplatz vorgesehen. „Dies gewährleistet eine schnelle Schwerstverletztenversorgung und rettet damit Leben“, heißt es in der Online-Information. Die Baukosten liegen bei mindestens 276 Millionen Euro. Das BwZK ist neben der Beteiligung am Medizincampus Koblenz auch Lehrkrankenhaus für Medizinstudierende der Universität Bonn und der Universität Mainz. ame