Sie bewerben Produkte und zeigen Millionen von Menschen ihre Welt: Influencer sind die Stars in den Sozialen Netzwerken und verdienen teils hohe Summen. Wie sich ihr Einnahmetopf zusammensetzt und warum sie nun im Fokus der Steuerfahndung stehen.

Sie sind die Stars der digitalen Welt, in den Sozialen Netzwerken wie Instagram, TikTok oder YouTube erreichen sie Millionen von Menschen. Sie bewerben Produkte wie Proteinshakes oder Parfüms und lassen die Welt an ihrem Privatleben teilhaben: Influencerinnen und Influencer sind längst mehr als schillernde Persönlichkeiten im Internet. Sie sind Unternehmer, teils mit beachtlichem Einkommen. Damit sind sie in den Fokus der Steuerbehörden gerückt – auch in Rheinland-Pfalz.

Steuerschaden im zweistelligen Millionenbereich möglich

Wie das Finanzministerium auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt, gibt es auch in Rheinland-Pfalz Datenmaterial zu steuerlich relevanten Fällen von Influencern beziehungsweise Social-Media-Akteuren. „Die Steueraufsichtsstellen der Länder arbeiten bei der Beschaffung von Informationen zur Ermittlung gleichgelagerter, bisher unbekannter Steuerfälle per Sammelauskunfts- beziehungsweise Gruppenersuchen grundsätzlich arbeitsteilig zusammen“, sagt eine Sprecherin des Ministeriums der Finanzen.

Die Daten werden von einem Land für das gesamte Bundesgebiet beschafft und anschließend – entsprechend der örtlichen Zuständigkeit für den jeweiligen Einzelfall – an die übrigen Bundesländer weitergeleitet, heißt es weiter. „Nach derzeitigem Stand gehen wir für Rheinland-Pfalz von einer potenziellen Anzahl an Fällen beziehungsweise Datensätzen im hohen dreistelligen Bereich aus. Bei dem vorhandenen Datenmaterial handelt es sich um Zahlungen im unteren zweistelligen Millionenbereich, die einer Besteuerung unterliegen könnten.“ Aufgrund der dezentralen Datenauswertung lasse sich der Steuerschaden nicht beziffern.

i Marian Kilian, Jahrgang 1998, ist Steuerberater in der Kanzlei Garrn & Nett in Mülheim-Kärlich. In den komplexen Steuerfragen von Influencern kennt er sich aus. Seit fünf Jahren hat er vermehrt Social-Media-Akteure unter seinen Mandanten. Jonas Jankowski

Wann eine Influencer-Tätigkeit überhaupt steuerlich relevant ist und wie Influencer ins Visier der Steuerfahndung geraten, erklärt Marian Kilian, Steuerberater aus der Kanzlei Garrn & Nett in Mülheim-Kärlich. „Das Finanzamt macht das nicht an der Reichweite fest, sondern an Umsatz, Gewinn und Branche. Zudem spielen weitere Faktoren wie zum Beispiel Auffälligkeiten in Steuererklärungen (starke Schwankungen, hohe Nachzahlungen), die verspätete oder unvollständige Einreichung von Unterlagen oder der Verdacht auf Steuerstraftaten eine Rolle.“ Trotzdem gilt: „Das Ganze ist miteinander verknüpft: Je höher die Reichweite, desto größer sind auch irgendwann die Einnahmen.“

Erfolgreiche Influencer haben eine große Reichweite. Das heißt, sie haben eine hohe Anzahl an Followern, Menschen also, die ihnen in den Sozialen Netzwerken folgen, sich ihre Beiträge anschauen, diese sogenannten Posts kommentieren, liken und ihre Storys verfolgen. Kilian erklärt: „Firmen werden aufmerksam, wenn ein Kanal zu ihrer Zielgruppe passt. Sie versuchen dann, über das Influencer-Marketing einen gewissen Marketing-Effekt zu erzielen.“

Wie Influencer ihr Geld verdienen

Der Einnahmetopf von Influencern füllt sich zum einen durch sogenannte monetäre Einnahmen. „Das sind zum Beispiel die Vergütungen von diversen Social-Media-Kanälen, sei es Instagram, TikTok oder YouTube.“ Außerdem zählt das sogenannte „Affiliate-Marketing“ dazu. „Influencer erhalten Provisionen, wenn sie zum Beispiel Kleidung bewerben oder einen speziellen Link oder Codes in ihren Beiträgen mitveröffentlichen, über die die Follower einkaufen können und vielleicht sogar einen Rabatt bekommen“, erklärt Kilian. Das Unternehmen kann so genau nachvollziehen, welcher Umsatz mit einem Influencer erreicht wird.

Honorare für Kooperationen oder Werbung, Auftritte bei Events, Beratungen oder Coachings und die Vermarktung eigener Produkte: All das sind Einnahmequellen von Influencern. Komplizierter wird es, wenn kein Geld fließt. Denn: Auch Sachleistungen gelten steuerlich als Einnahmen. Das können zum Beispiel Hotel-Aufenthalte oder Gratis-Produkte sein. „Wenn ein Influencer ein Smartphone zugeschickt bekommt, das er testen soll, gehen wir vom Marktpreis aus. Der lässt sich oftmals gut im Internet recherchieren und wird entsprechend als Einnahme angesetzt“, erklärt der Mülheim-Kärlicher Steuerberater.

Komplexes Steuerrecht für Influencer

Somit ist der Einnahmetopf von Influencern bunt gemischt – und steuerlich komplex. In der Regel sind eine Einkommens-, eine Umsatz- und auch eine Gewerbesteuererklärung fällig, die Freibeträge unterscheiden sich dabei je nach Steuerart. „Zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung ist man unter anderem auch dann verpflichtet, wenn man gewerbliche Einkünfte aus einer Influencertätigkeit erzielt“, sagt Kilian. Wenn das zu versteuernde Einkommen aber unter dem Grundfreibetrag liegt – bei ledigen Personen sind das derzeit 12.096 Euro –, dann zahlt man keine Steuern.

„Trotzdem muss man eine Einkommensteuererklärung abgeben, damit das Finanzamt auch entsprechend nachvollziehen kann, dass die Einkünfte unter diesem Betrag liegen.“ Die Empfehlung des Steuerberaters lautet deshalb: zeitnah dokumentieren und sämtliche Belege aufheben. „Oftmals erstellt man die Einkommensteuererklärung im neuen Jahr, sich dann zu erinnern, wo man 2024 überall war, fällt dem ein oder anderen nicht mehr so leicht.“

„Wenn man auswandern möchte, um Steuern zu sparen, muss man hier komplett seine Zelte abbrechen.“

Marian Kilian, Steuerberater

Manche Influencer versuchen, alldem zu entkommen – und gehen ins Ausland. Vor allem Dubai ist für viele ein beliebtes Ziel: Sie wandern in die luxuriöse Weltmetropole der Vereinigten Arabischen Emirate aus, um Steuern zu sparen. Doch ganz so einfach ist das nicht. „Wer seinen Wohnsitz in Deutschland hat oder mehr als 183 Tage im Jahr hier verbringt, ist in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig“, sagt Kilian. Er stellt klar: „Wenn man auswandern möchte, um Steuern zu sparen, muss man hier komplett seine Zelte abbrechen.“ Doch dabei ist Vorsicht geboten: „Wenn man Einkünfte in Deutschland bezieht, muss man prüfen, ob man in Deutschland beschränkt steuerpflichtig ist. Diese Einkünfte muss man auch deklarieren.“