Auf Deutschland ist Ryanair-CEO Eddie Wilson nicht gut zu sprechen – Steuern und Gebühren sind dem Billigflieger viel zu hoch. Im Winter soll das Flugangebot zusammengestrichen werden. Was bedeutet das für den Hahn? Wir haben nachgefragt.

Um scharfe bis schrille Töne sind die Verantwortlichen von Ryanair nie verlegen – vor allem, wenn es um Steuern und Gebühren geht, die die irischen Billigflieger zu zahlen haben, werden die Airline-Granden um Michael O’Leary gern deftig. Seit Jahr und Tag besonders im Fokus: Deutschland. Hierzulande seien die Kosten, die Ryanair seitens der Behörden aufgehalst werden, besonders hoch, weshalb Ryanair-CEO Eddie Wilson nun erneut einschneidende Kürzungen im Flugangebot ankündigt. Auch am Hahn?

Zuletzt wurde Wilson gegenüber „Focus Online“ deutlich. „Tatsächlich werden wir noch mal kürzen und für diesen Winter weitere Flüge an Flughäfen in Deutschland streichen“, sagte er im Interview. Man sehe bei Ryanair keinen wirklichen Grund, in Deutschland zu investieren, wenn es anderswo deutlich bessere Möglichkeiten gebe.

i Ryanair-CEO Eddie Wilson Jasper Jacobs. picture alliance/dpa

Dabei sprach er einzelne Airports auch konkret an: „Berlin ist hoffnungslos ineffizient, Hamburg ebenfalls – hoffnungslos. Köln, würde ich sagen, ist auch nicht konkurrenzfähig.“ Ein weiterer Wilson-Satz dürfte im Hunsrück für besondere Aufmerksamkeit gesorgt haben: „Einige der kleineren Flughäfen haben ebenfalls Probleme. Flughafengebühren steigen auch dort.“

Schon zum derzeit noch gültigen Sommerflugplan hatte Ryanair den Rotstift in Deutschland angesetzt und die Kapazitäten insgesamt um 12 Prozent gesenkt. Am Hahn ging dieser Kelch indes vorüber, es kamen sogar Ziele hinzu. Wie es diesmal ausgeht – unklar. „Der Winterflugplan wird momentan ausgearbeitet, und wir melden zeitnah, welche Ausmaße die angekündigten Streichungen annehmen werden“, antwortet Marcel Pouchain Meyer, Ryanair-Kommunikationschef für Deutschland, Österreich und die Schweiz, auf entsprechende Nachfrage unserer Zeitung.

Auch am Hahn scheint man noch nichts Konkretes zu wissen: „Der Winterflugplan befindet sich aktuell noch in der Ausarbeitung“, heißt es vom Flughafenbetreiber auf Anfrage. Zuletzt herrschte bei der Triwo Hahn Airport GmbH Optimismus, auch für die noch laufende Ferienzeit erwartete man ein Passagierplus. Eine Bilanz will man erst ziehen, wenn der August vorbei ist, man bitte um Geduld, heißt es weiter.

Ryanair macht unterdessen Ernst bei der Suche nach Alternativen zum deutschen Markt. Kürzlich wurde vermeldet, dass zum Sommer 2026 in Tirana in Albanien eine neue Basis eröffnet werde – mit drei stationierten Flugzeugen und zehn neuen Strecken. Eine Verlagerung mit Folgen für deutsche Flughäfen wie den Hahn? Marcel Pouchain Meyer winkt ab: „Es wird nach jetziger Planung keine Verbindungen zwischen den beiden Orten geben. Von daher keine Auswirkungen.“ Er sagt aber auch: „Albanien ist für Ryanair deutlich attraktiver als Deutschland – natürlich aufgrund der hohen Standortgebühren.“

Gut für den Hunsrück-Airport, dass er zwar stark, aber nicht komplett von den Iren abhängig ist. So erweitert die ungarische WizzAir beispielsweise ihr Angebot am Hahn, wie der „Trierische Volksfreund“ kürzlich berichtete. Bukarest und Sibiu in Rumänien werden nun angeflogen.