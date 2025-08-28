Ein Transporterfahrer übersieht auf der A 65 ein Stauende und kollidiert mit einem LKW. Für den 44-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

Kandel (dpa/lrs) – Auf der A 65 im Kreis Germersheim ist der Fahrer eines Transporters ums Leben gekommen. Der 44-Jährige war am Mittag zwischen den Anschlussstellen Kandel-Nord und Rohrbach unterwegs gewesen, wie die Polizei berichtete.

Dabei übersah der Mann vermutlich ein Stauende. Er fuhr auf den dort stehenden Lkw auf und starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Ludwigshafen voll gesperrt werden.