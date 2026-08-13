Logistiker zum Niedrigwasser „Transporte sind meistens viel zu groß für die Straße“ Bastian Hauck 13.08.2026, 11:18 Uhr

i Extremes Niedrigwasser auf dem Rhein lässt an der Festung Pfalzgrafenstein den Grund des Flusses sichtbar werden (Luftaufnahme mit einer Drohne). Die Binnenschifffahrt ist bereits massiv eingeschränkt und droht gänzlich zum Erliegen zu kommen. Boris Roessler/dpa

Die Binnenschifffahrt ist auf dem Rhein wegen des Niedrigwassers massiv eingeschränkt. Gütertransporte sollen auf die Straße und Schiene verlagert werden. Ein Speditionsspezialist aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis ist skeptisch.

Ein historischer Tiefstwert bei den Pegelständen des Rheins jagt den nächsten. Die Schifffahrt auf der größten deutschen Wasserstraße wird täglich weniger – ebenso wie die Pegelstände und auch die Wassertiefe der Fahrrinne. Der Grund sind die seit Wochen fehlenden Niederschläge und die anhaltende Hitze.







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