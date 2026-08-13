Die Binnenschifffahrt ist auf dem Rhein wegen des Niedrigwassers massiv eingeschränkt. Gütertransporte sollen auf die Straße und Schiene verlagert werden. Ein Speditionsspezialist aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis ist skeptisch.
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Ein historischer Tiefstwert bei den Pegelständen des Rheins jagt den nächsten. Die Schifffahrt auf der größten deutschen Wasserstraße wird täglich weniger – ebenso wie die Pegelstände und auch die Wassertiefe der Fahrrinne. Der Grund sind die seit Wochen fehlenden Niederschläge und die anhaltende Hitze.