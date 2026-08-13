Ein bekannter Meteorologe geht davon aus, dass sich die Klimazonen in den kommenden Jahren grundlegend verschieben. Wird’s an Rhein und Mosel und auf den Höhenlagen von Rheinland-Pfalz warm wie am Mittelmeer?
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Sonne, Hitze, blauer Himmel, duftender Lavendel, laue Nächte und laut zirpende Grillen – um sich wie im Süden zu fühlen, kann man heutzutage einfach daheimbleiben. Wird Rheinland-Pfalz klimatisch das neue Südfrankreich? Oder gar das neue Spanien? Lavendel wächst hier jetzt schon prima.