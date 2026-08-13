Noch mehr Hitze
Bekommen wir in RLP ein Klima wie Südfrankreich?
Die Sonne geht über einem Lavendelfeld in Spanien unter - ein Bild, das wir bald auch bei uns haben? Lavendel gedeiht bereits je
Die Sonne geht über einem Lavendelfeld in Spanien unter - ein Bild, das wir bald auch bei uns haben? Lavendel gedeiht bereits jetzt auch in Rheinland-Pfalz mitunter prächtig. Wird’s an Rhein und Mosel und auf den Höhenlagen von Rheinland-Pfalz warm wie am Mittelmeer?
Rafael Martín. picture alliance/dpa/EUROPA PRESS

Ein bekannter Meteorologe geht davon aus, dass sich die Klimazonen in den kommenden Jahren grundlegend verschieben. Wird’s an Rhein und Mosel und auf den Höhenlagen von Rheinland-Pfalz warm wie am Mittelmeer?

Lesezeit 3 Minuten
Sonne, Hitze, blauer Himmel, duftender Lavendel, laue Nächte und laut zirpende Grillen – um sich wie im Süden zu fühlen, kann man heutzutage einfach daheimbleiben. Wird Rheinland-Pfalz klimatisch das neue Südfrankreich? Oder gar das neue Spanien? Lavendel wächst hier jetzt schon prima.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzUmwelt
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten