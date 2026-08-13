Noch mehr Hitze Bekommen wir in RLP ein Klima wie Südfrankreich? Katharina de Mos 13.08.2026, 10:00 Uhr

i Die Sonne geht über einem Lavendelfeld in Spanien unter - ein Bild, das wir bald auch bei uns haben? Lavendel gedeiht bereits jetzt auch in Rheinland-Pfalz mitunter prächtig. Wird’s an Rhein und Mosel und auf den Höhenlagen von Rheinland-Pfalz warm wie am Mittelmeer? Rafael Martín. picture alliance/dpa/EUROPA PRESS

Ein bekannter Meteorologe geht davon aus, dass sich die Klimazonen in den kommenden Jahren grundlegend verschieben. Wird’s an Rhein und Mosel und auf den Höhenlagen von Rheinland-Pfalz warm wie am Mittelmeer?

Sonne, Hitze, blauer Himmel, duftender Lavendel, laue Nächte und laut zirpende Grillen – um sich wie im Süden zu fühlen, kann man heutzutage einfach daheimbleiben. Wird Rheinland-Pfalz klimatisch das neue Südfrankreich? Oder gar das neue Spanien? Lavendel wächst hier jetzt schon prima.







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