Zahl steigt deutlich an
1300 Asylbewerber aus Landes-Einrichtungen verschwunden
Allein aus der Hermeskeiler Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende sind binnen anderthalb Jahren knapp 350 Personen verschwunden
Allein aus der Hermeskeiler Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende sind binnen anderthalb Jahren knapp 350 Personen verschwunden.
Birgit Reichert. picture alliance/dpa

Die Zahl untergetauchter Asylbewerber in Rheinland-Pfalz ist deutlich gestiegen. Wie viele Straftäter sich darunter befinden, kann die Landesregierung kurzfristig nicht beantworten.

Lesezeit 2 Minuten
Knapp 1300 Flüchtlinge sind in den vergangenen anderthalb Jahren aus den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (Afa) des Landes verschwunden. Das hat das rheinland-pfälzische Innenministerium auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Flüchtlinge leben während ihres Asylverfahrens bis zu 18 Monate in Aufnahmeeinrichtungen wie in Trier, Bitburg, Hermeskeil oder am Flughafen Hahn.
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