Die Zahl untergetauchter Asylbewerber in Rheinland-Pfalz ist deutlich gestiegen. Wie viele Straftäter sich darunter befinden, kann die Landesregierung kurzfristig nicht beantworten.
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Knapp 1300 Flüchtlinge sind in den vergangenen anderthalb Jahren aus den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (Afa) des Landes verschwunden. Das hat das rheinland-pfälzische Innenministerium auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Flüchtlinge leben während ihres Asylverfahrens bis zu 18 Monate in Aufnahmeeinrichtungen wie in Trier, Bitburg, Hermeskeil oder am Flughafen Hahn.