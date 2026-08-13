Clemens Behr in Koblenz Der etwas andere Blick auf die Festungskirche 13.08.2026, 09:38 Uhr

i Mit seiner Soundinstallation „The Space Between“ bespielt der international bekannte Künstler Clemens Behr derzeit die Koblenzer Festungskirche. Kyra Spieker

In seinen Installationen spürt Clemens Behr den sozialen, historischen und architektonischen Gegebenheiten von Orten nach. Das Ergebnis: Ein spannender Dialog und ganz neue Perspektiven, die der Künstler nun auch in der Festungskirche eröffnet.

Für seine raumgreifenden Arbeiten an der Schnittstelle von Skulptur, Installation und Architektur ist Clemens Behr inzwischen weltweit bekannt – Ausstellungen in Metropolen wie Tokio, San Francisco oder Mumbai liefern hierfür eindrückliche Belege. Mit seinem jüngsten Projekt allerdings kehrt der 1985 in Koblenz geborene Künstler nun zurück in seine Heimat und bespielt dort die Kirche auf der Festung Ehrenbreitstein.







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