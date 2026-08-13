Sie galt als eine der großen Primadonnen Europas, sang in Dresden, Neapel, Madrid und London – und beendete ihre Karriere in Koblenz: RheinVokal erinnert am 16. August mit großen Arien und Lesung ihrer Briefe an die Sängerin Regina Mingotti.
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Wer an die Worte Koblenz, Oper und Primadonna denkt, hat dabei womöglich Henriette Sontag, Anneliese Rothenberger oder Simone Kermes im Sinn. Sontag, 1806 in Koblenz geboren, wurde zu einer der gefeiertsten Sopranistinnen des 19. Jahrhunderts und wirkte 1824 in Wien bei der Uraufführung von Beethovens neunter Sinfonie mit.