Traktor in Gleisbett – Zugstrecke drei Stunden gesperrt

Beim Rangieren verschätzt: Der Fahrer eines Weinbergtraktors liegt plötzlich mit seinem Arbeitsgerät im Gleisbett einer Zugstrecke. Der Unfall in Pommern an der Mosel geht aber noch glimpflich aus.

Pommern (dpa/lrs) – Der Fahrer eines Weinbergtraktors ist mit seinem Fahrzeug in Pommern an der Mosel (Landkreis Cochem-Zell) beim Rangieren über eine Hangkante gekippt und in dem Gleisbett einer Bahnstrecke gelandet. Der 59-Jährige habe sich bei dem Unfall leicht verletzt, teilte die Polizei mit.

Der Traktor blieb nur wenige Meter neben den Gleisen liegen und musste mit einem Abschleppkran geborgen werden. Wegen der Oberleitungen seien dafür besondere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich gewesen, hieß es in der Mitteilung. Die Bahnstrecke Koblenz-Trier blieb daher für rund drei Stunden gesperrt.