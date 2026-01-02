Toter und Schwerverletzter auf schneebedeckter Straße

Mehr als 70 Unfälle registriert die Polizei im Saarland auf winterlichen Straßen. Ein Müllfahrzeug gerät außer Kontrolle, der Fahrer stirbt.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Auf schneebedeckter Straße ist im Saarland ein Müllfahrzeug umgekippt – der Fahrer erlitt dabei nach Polizeiangaben tödliche Verletzungen. Der Beifahrer wurde bei dem Unfall zwischen Klarenthal und Velsen in der Nähe von Saarbrücken lebensbedrohlich verletzt, er wurde nach dem Unfall am Nachmittag ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei geht nach einem Sprecher davon aus, dass der 33-jährige Fahrer des Lastwagens wegen der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Es geriet ins Schleudern und kippte an einer Böschung um.

Insgesamt wurden der Polizei bis zum Abend 73 Unfälle gemeldet, Ursache war vor allem Glätte durch Schnee und Eis. Dabei habe es noch einige Leichtverletzte gegeben, überwiegend aber Blechschäden. Im Busverkehr kam es zu Behinderungen.