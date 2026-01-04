Der Grat zwischen Retter und Räuber ist schmal

War das das Ende des Völkerrechts? Nach dem Einsatz des US-Militärs in Venezuela scheint keine empörte Schlagzeile zu groß. Sie werden dem Thema aber nicht gerecht. Stattdessen empfiehlt sich der Blick in die Geschichte und in den Spiegel.
Lesezeit 2 Minuten
Der Angriff der USA auf Venezuela war ein kalt kalkulierter Bruch des Völkerrechts. Mit diesem Satz ist alles gesagt – und gleichzeitig nichts. Was genau ist denn jetzt „gestorben“? Worin besteht denn der plötzliche „Epochenbruch“? Die Antworten auf solche Fragen liegen in den Augen des jeweiligen Betrachters.