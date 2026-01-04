Meinung zu Venezuela Der Grat zwischen Retter und Räuber ist schmal Lars Hennemann 04.01.2026, 13:40 Uhr

Lars Hennemann, Chefredakteur der Rhein-Zeitung

War das das Ende des Völkerrechts? Nach dem Einsatz des US-Militärs in Venezuela scheint keine empörte Schlagzeile zu groß. Sie werden dem Thema aber nicht gerecht. Stattdessen empfiehlt sich der Blick in die Geschichte und in den Spiegel.

Der Angriff der USA auf Venezuela war ein kalt kalkulierter Bruch des Völkerrechts. Mit diesem Satz ist alles gesagt – und gleichzeitig nichts. Was genau ist denn jetzt „gestorben“? Worin besteht denn der plötzliche „Epochenbruch“? Die Antworten auf solche Fragen liegen in den Augen des jeweiligen Betrachters.







