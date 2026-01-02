Verschwundene Orte in RLP Wo einst Siedlungen standen, sind nur Namen geblieben Johannes Mario Löhr 02.01.2026, 15:00 Uhr

i Heute erinnert ein Gedenkstein der Verbandsgemeinde Herrstein von 1983 an die Lage des ehemaligen Ortes Battenhofen - eine von 76 Wüstungen in Rheinland-Pfalz. Thomas Fillmann/wikipedia

Wenn Menschen ein Dorf oder eine Siedlung verlassen haben, dann bleibt eine sogenannte Wüstung zurück. In Rheinland-Pfalz gibt es Dutzende davon – eine Handvoll aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz stellen wir hier kurz vor.

Laut Wikipedia gibt es 76 Wüstungen in ganz Rheinland-Pfalz. Flächen, Gebiete und Dörfer also, die einst besiedelt oder landwirtschaftlich genutzt wurden, heute aber brach liegen und menschenleer sind. Unsere Zeitung hat in den vergangenen Wochen bereits ausführlich über einige Wüstungen berichtet, darunter verschwundene Dörfer wie Sespenroth und Rockenfeld.







