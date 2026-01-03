Die Causa Wirdemann in Haßloch
Ein Polizist, ein Sexclub – und eine Schlammschlacht
Im beschaulichen Haßloch brodelt es. Jetzt eskalierte ein kommunalpolitischer Konflikt. Beigeordneter Marcel Wirdemann trat zurück. Wegen einer parteiinternen Schlammschlacht?
Uwe Anspach. picture alliance/dpa

Vom Hoffnungsträger zum Angegriffenen: Marcel Wirdemann, im Hauptberuf Vize-Chef der Wasserschutzpolizei, ist vom Amt des Beigeordneten in Haßloch zurückgetreten. Der Fall sorgt für Gesprächsstoff – und wirft einen Schatten auf die Pfälzer Gemeinde.

Wer am Freitagmittag die Internetseite der Gemeinde Haßloch in der Pfalz aufrief, fand unter der Rubrik „Bürgermeister & Beigeordnete“ noch Namen und Kontaktdaten von Marcel Wirdemann. Verständlich, dass in den Tagen rund um den Jahreswechsel mit ihren ungewohnten Arbeitszeiten die Seite noch nicht aktualisiert werden konnte.

