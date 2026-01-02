Renaissance der Schutzräume Die vergessene Welt der Bunker – mitten im Westerwald Dirk Eberz

Tim Kosmetschke 02.01.2026, 18:00 Uhr

i Jörg Diester ist Experte für Schutzräume und Bunker. Im Jahr 2024 führte er ein Reporterteam unserer Zeitung in eine gigantische, hochgeheime Anlage unter einer Westerwälder Schule. Ob Anlagen wie diese nun wieder zum Tragen kommen? Kommunen sollen Zufluchtsräume identifzieren und melden (Archivbild). Kevin Rühle

Angesichts der konkreter gewordenen Bedrohung durch Russland wird Zivilschutz wieder wichtiger. Demnächst sollen Kommunen mögliche Schutzräume erfassen. Viele Bunker wurden vernachlässigt und vergessen – wie jener unter einer Westerwälder Schule.

Die Gefahr einer kriegerischen Bedrohung ist in Mitteleuropa zwar weiterhin abstrakt, aber so real wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Wo finden die Menschen in Rheinland-Pfalz im Fall der Fälle Schutz? Bunkerplätze sind hierzulande quasi nicht mehr vorhanden, die allermeisten Schutzbauten sind nicht mehr in Betrieb.







