Die vergessene Welt der Bunker – mitten im Westerwald

Angesichts der konkreter gewordenen Bedrohung durch Russland wird Zivilschutz wieder wichtiger. Demnächst sollen Kommunen mögliche Schutzräume erfassen. Viele Bunker wurden vernachlässigt und vergessen – wie jener unter einer Westerwälder Schule.
Lesezeit 3 Minuten
Die Gefahr einer kriegerischen Bedrohung ist in Mitteleuropa zwar weiterhin abstrakt, aber so real wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Wo finden die Menschen in Rheinland-Pfalz im Fall der Fälle Schutz? Bunkerplätze sind hierzulande quasi nicht mehr vorhanden, die allermeisten Schutzbauten sind nicht mehr in Betrieb.