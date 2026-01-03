Hoffnung auf den Jackpot Die Lottofee mit dem gewinnbringenden Lächeln Michael Stoll 03.01.2026, 06:00 Uhr

i Gewinnbringendes Lächeln: Nadine Does betreibt ihren Lottoladen in Niederlahnstein. Michael Stoll

Die Hoffnung auf den Jackpot oder zumindest einen größeren Batzen Geld lässt Woche für Woche viele Menschen in die örtlichen Annahmestellen in Rheinland-Pfalz gehen. Wir haben uns in einem solchen Laden mal umgeschaut.

Nadine Does ist die Glücksfee aus der Bahnhofstraße. Die 30-Jährige ist das freundliche, stets lächelnde Gesicht im Niederlahnsteiner Lottoladen. Seit acht Jahren führt sie „Lotto Mergener“, wie das kleine Geschäft offiziell heißt. Eine Institution im Lahnsteiner Stadtteil, gute Stube und täglicher Treffpunkt für viele Menschen.







