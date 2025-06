Tote Schafe in Plastiktüten entdeckt

Herold (dpa/lrs) – In der Nähe von Herold im Rhein-Lahn-Kreis sind tote Schafe in Plastiktüten gefunden worden. Die Kadaver seien bereits am Sonntag verpackt auf einem von einer Landstraße abgrenzenden Feld- und Waldweg entdeckt worden, teilte die Polizei mit.

Sie sucht nun nach Hinweisen zur Herkunft der Schafe und zu möglichen Ablegern der Plastiktüten, hieß es. Um wie viele Schafe es sich handelte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.