Hermeskeil (dpa/lrs) - Bei Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) ist eine tote Frau gefunden worden. Nach den bisherigen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass die 28-Jährige getötet wurde, wie die Polizei mitteilte. Demnach steht laut Polizei ein 34 Jahre alter Bekannter der Toten unter dringendem Verdacht, die Frau getötet zu haben. Er befinde sich derzeit auf der Flucht.

Am Donnerstagmorgen habe ein Zeuge die Leiche an einer Art Wegeinfahrt an der Landstraße 151 entdeckt, hieß es. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der 28-Jährigen feststellen. Die Arbeiten am Fundort waren am Nachmittag abgeschlossen, wie ein Polizeisprecher berichtete.

Laut einer Polizeisprecherin gingen die Ermittler zunächst nicht davon aus, dass es sich um einen Femizid handelte. Genaue Hintergründe zur Tat nannte die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen nicht. Die Ermittlungen dauern an.