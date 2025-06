Ein Zeuge findet an einer Landstraße eine Frau. Rettungskräfte stellen nur noch ihren Tod fest. Was ist passiert?

Hermeskeil (dpa/lrs) – Bei Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) ist eine tote Frau gefunden worden. Ein Zeuge habe die Leiche an einer Art Wegeinfahrt am Morgen an der Landstraße 151 entdeckt, teilte die Polizei mit. Demnach konnten Rettungskräfte nur noch den Tod der 28-Jährigen feststellen. Ob möglicherweise eine Straftat vorliegt, war laut einem Polizeisprecher noch vollkommen unklar. Es wird ermittelt.