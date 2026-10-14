Eine BI im Mittelrheintal macht Ernst: Sie hat Klage gegen das Eisenbahn-Bundesamt eingereicht. Darin geht es um Bauarbeiten während der Generalsanierung am rechten Rhein. Die Klage soll ein erster Schritt in Richtung des erhofften Lärmschutzes sein.
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Die Bürgerinitiative (BI) im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn hat eine Klage gegen das Eisenbahn-Bundesamt eingereicht. Konkret geht es darum, dass während der laufenden Generalsanierung am rechten Rheinufer eine Reihe an Bauarbeiten ohne ein Planfeststellungsverfahren ausgeführt wird.