Generalsanierung rechter Rhein Für Lärmschutz: BI klagt gegen Eisenbahn-Bundesamt Cordula Sailer-Röttgers 14.10.2026, 06:00 Uhr

i Ein Güterzug rollt durch Kaub am rechten Rheinufer. Momentan ist die Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden für eine Generalsanierung gesperrt. Bauarbeiten im Rahmen der Sanierung sind nun Gegenstand einer Klage, die eine Bürgerinitative gegen Bahnlärm eingereicht hat (Archivbild). Thomas Frey/dpa

Eine BI im Mittelrheintal macht Ernst: Sie hat Klage gegen das Eisenbahn-Bundesamt eingereicht. Darin geht es um Bauarbeiten während der Generalsanierung am rechten Rhein. Die Klage soll ein erster Schritt in Richtung des erhofften Lärmschutzes sein.

Die Bürgerinitiative (BI) im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn hat eine Klage gegen das Eisenbahn-Bundesamt eingereicht. Konkret geht es darum, dass während der laufenden Generalsanierung am rechten Rheinufer eine Reihe an Bauarbeiten ohne ein Planfeststellungsverfahren ausgeführt wird.







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