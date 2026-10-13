Im Kunstpavillon Burgbrohl Aus besonderen Begegnungen malt Violetta Richard Bilder 13.10.2026, 10:52 Uhr

i Für ihr Projekt besuchte Violetta Richard (links) die Teilnehmer sowohl zu Hause als auch in Pflegeeinrichtungen wie dem Seniorentreff in Burgbrohl. Hier ist sie im Gespräch mit Lore Bermel zu sehen. Karin Meiner

Die spezifische Atmosphäre, die im Zusammensein entstanden ist, hat Violetta Richard in Bilder transformiert. Ein Jahr lang hat die Künstlerin Senioren besucht und sie aus ihrem Leben erzählen lassen. Das Ergebnis ist nun in Burgbrohl zu sehen.

Was bleibt von einer Begegnung? Welche Stimmung entsteht, wenn man jemandem zuhört, Zeit mit ihm verbringt, Einblicke in seinen Lebensraum erhält? Mit diesen sehr persönlichen Fragen hat sich Violetta Richard ein Jahr lang in einem bemerkenswerten Kulturprojekt befasst.







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