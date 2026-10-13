Meinung zu Schweitzers Wechsel
Wird Schweitzer ein GroKo-Stabilisator? 
Bastian Hauck
Bastian Hauck
Jens Weber. MRV

Alexander Schweitzer (SPD) übernimmt das wichtige Arbeitsministerium. Als Minister hat er die Wahl: Entweder wird er ein Stabilisator einer taumeligen GroKo – oder ein Beschleuniger der nächsten Krise der Bundesregierung, kommentiert Bastian Hauck.

Lesezeit 2 Minuten
Zwölf Wochen sind in diesem politisch turbulenten Jahr noch übrig. Zwölf Wochen, die womöglich über die Zukunft der Bundesregierung aus Union und SPD entscheiden. Mittendrin auf dem Berliner Politikparkett ist nun Ex-Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) – als Arbeits- und Sozialminister in einem Schlüsselressort.
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