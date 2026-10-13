Justizminister: AfD-Verbot ändert nichts in den Köpfen
Ist ein Verbotsverfahren eine geeignete Reaktion auf das Erstarken der AfD? Helmut Martin sieht das nicht so. Der Landesjustizminister (CDU) fordert stattdessen politische Antworten. Nur so seien die Wähler der Partei nachhaltig zu erreichen.
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Spätestens seit der Wahl des AfD-Politikers Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten von Sachsen-Anhalt flammt die Debatte um ein AfD-Verbotsverfahren wieder neu auf – heller denn je. Der rheinland-pfälzische Justizminister Helmut Martin (CDU) hält ein Verbot allerdings derzeit nicht für ein geeignetes Mittel.