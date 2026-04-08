Trotz grünem Licht für Bau Top-Winzer Markus Molitor stellt Mosel-Projekt zurück Hans-Peter Linz 08.04.2026, 10:00 Uhr

i Das Projekt bei Machern liegt derzeit auf Eis. Unser Bild zeigt eine Visualisierung des Architekturbüros Wandel Lorch Götze Wach. Wandel Lorch Götze Wach/Markus Molitor

Das Großprojekt mit neuen Lagerräumen und einer Vinothek oberhalb von Kloster Machern an der Mittelmosel bleibt vorerst in der Warteschleife. Dafür setzt Star-Winzer Markus Molitor Akzente an der Saar.

Es soll das neue „Leuchtturmprojekt“ an der Mittelmosel werden: ein spektakulärer Neubau oberhalb von Kloster Machern, eine Vinothek mit linsenförmiger Glasfront und Blick auf die Weltklasselagen Zeltinger Sonnenuhr und Ürziger Würzgarten. Doch obwohl der Verbandsgemeinderat Bernkastel-Kues sowie die Gemeinden Bernkastel-Kues und Zeltingen-Rachtig inzwischen alle bürokratischen Hürden aus dem Weg geräumt und den Flächennutzungsplan angepasst ...







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