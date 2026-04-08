Trotz grünem Licht für Bau
Top-Winzer Markus Molitor stellt Mosel-Projekt zurück
Das Projekt bei Machern liegt derzeit auf Eis. Unser Bild zeigt eine Visualisierung des Architekturbüros Wandel Lorch Götze Wach
Das Projekt bei Machern liegt derzeit auf Eis. Unser Bild zeigt eine Visualisierung des Architekturbüros Wandel Lorch Götze Wach.
Wandel Lorch Götze Wach/Markus Molitor

Das Großprojekt mit neuen Lagerräumen und einer Vinothek oberhalb von Kloster Machern an der Mittelmosel bleibt vorerst in der Warteschleife. Dafür setzt Star-Winzer Markus Molitor Akzente an der Saar.

Lesezeit 2 Minuten
Es soll das neue „Leuchtturmprojekt“ an der Mittelmosel werden: ein spektakulärer Neubau oberhalb von Kloster Machern, eine Vinothek mit linsenförmiger Glasfront und Blick auf die Weltklasselagen Zeltinger Sonnenuhr und Ürziger Würzgarten. Doch obwohl der Verbandsgemeinderat Bernkastel-Kues sowie die Gemeinden Bernkastel-Kues und Zeltingen-Rachtig inzwischen alle bürokratischen Hürden aus dem Weg geräumt und den Flächennutzungsplan angepasst ...

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzWeinbau

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