Schwimmende Mini-Kraftwerke
So kommen Energyfische in den Rhein – und wieder raus
Die ersten Energyfische schwimmen im Rhein bei St. Goar, gegenüber von Ehrenthal - und liefern Strom. Das Schwarmkraftwerk ist d
Die ersten Energyfische schwimmen im Rhein bei St. Goar, gegenüber von Ehrenthal - und liefern Strom. Das Schwarmkraftwerk ist das weltweit erste seiner Art und soll viele Nachahmer finden. Wie funktionieren Installation und Betrieb? Wir beantworten Fragen rund um die Innovation.
Energyminer GmbH

Unablässig fließt der Rhein. Bei St. Goar produziert ein innovatives Schwarmkraftwerk nun Strom aus der Strömung. Die Energyfische sind weltweit einmalig – und schaden dem Fluss nicht. Wir erklären, wie sie installiert und gewartet werden.

Lesezeit 4 Minuten
Strom kann ressourcenschonend gewonnen werden aus Wind, aus Sonne – und aus fließendem Wasser: In einem Nebenarm des Rheins bei St. Goar hat das weltweit erste Schwarmkraftwerk aus schwimmenden Turbinen den Betrieb aufgenommen. Unweit des Ehrenthaler Werths, etwa sechs Flusskilometer stromabwärts von der Loreley entfernt, sind die ersten Energyfische in Betrieb gegangen.

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Rheinland-PfalzEnergie

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