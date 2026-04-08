Unablässig fließt der Rhein. Bei St. Goar produziert ein innovatives Schwarmkraftwerk nun Strom aus der Strömung. Die Energyfische sind weltweit einmalig – und schaden dem Fluss nicht. Wir erklären, wie sie installiert und gewartet werden.
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Strom kann ressourcenschonend gewonnen werden aus Wind, aus Sonne – und aus fließendem Wasser: In einem Nebenarm des Rheins bei St. Goar hat das weltweit erste Schwarmkraftwerk aus schwimmenden Turbinen den Betrieb aufgenommen. Unweit des Ehrenthaler Werths, etwa sechs Flusskilometer stromabwärts von der Loreley entfernt, sind die ersten Energyfische in Betrieb gegangen.