Portugal – ein absolutes Sehnsuchtsland. Hier fanden Eva und Holger Offers vor einigen Jahren ihren neuen Lebensmittelpunkt. Über allem steht die Liebe zu Pferden. Doch die beiden haben noch viel mehr vor.
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Eva Offers aus St. Goar liebt Tiere. Und über alles liebt sie Pferde. Schon im Alter von drei, vier Jahren wollte sie auf jedes Pony, das ihr über den Weg lief. Mit neun durfte sie im Hunsrück endlich reiten lernen, und mit 16 kaufte sie sich, „sponsored by Opa“, ihren ersten Warmblüter.