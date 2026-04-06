Auswanderer-Paar Offers Vom Hunsrück nach Portugal – mit Pferden und 1000 Ideen Patrick Kiefer 06.04.2026, 07:00 Uhr

i Eva und Holger Offers an der portugiesischen Altantikküste. Die beiden wagten vor einigen Jahren den Sprung aus Rheinland-Pfalz nach Portugal. Ihr Leben dort dreht sich um Pferde - und um vieles anderes. Eva und Holger Offers/privat

Portugal – ein absolutes Sehnsuchtsland. Hier fanden Eva und Holger Offers vor einigen Jahren ihren neuen Lebensmittelpunkt. Über allem steht die Liebe zu Pferden. Doch die beiden haben noch viel mehr vor.

Eva Offers aus St. Goar liebt Tiere. Und über alles liebt sie Pferde. Schon im Alter von drei, vier Jahren wollte sie auf jedes Pony, das ihr über den Weg lief. Mit neun durfte sie im Hunsrück endlich reiten lernen, und mit 16 kaufte sie sich, „sponsored by Opa“, ihren ersten Warmblüter.







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