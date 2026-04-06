Festivalnachlese Theatertage: Ein wichtiger Begegnungsraum Claus Ambrosius 06.04.2026, 11:39 Uhr

i Die Trierer Produktion der Britten-Oper "The Turn of the Screw" erlebte ihre letzte Vorstellung als Gastspiel bei den Theatertagen RLP in Koblenz - und wurde vom Publikum gefeiert. Claus Ambrosius

Koblenz. Viel Theater auf engem Raum und in kurzer Zeit: Die Theatertage zeigen die lebendige Szene des Landes – und Stärke im Austausch. Trotz Provisorium gelingt in Koblenz ein dichtes, intensives Festival mit Begegnungen über die Bühne hinaus.

Die Theatertage Rheinland-Pfalz haben in Koblenz eine ganze Reihe von Erkenntnissen hervorgebracht. Zuerst, dass Rheinland-Pfalz – über alle Sparten, Formate und Epochen hinweg – über eine bemerkenswert lebendige Theaterlandschaft verfügt. Zweitens eine Anerkennung: Das Theater Koblenz hat es trotz der anhaltenden Sanierung und des damit verbundenen Spielbetriebs im Provisorium vermocht, neben dem regulären Betrieb sowohl die Theatertage als ...







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