Erste Frau bei Schutzpolizei Die Pionierin, die immer nur Polizistin sein wollte Tim Kosmetschke 07.04.2026, 12:00 Uhr

i Claudia Müller vor ihrem Büro im achten Stock des Polizeipräsidiums Koblenz: Die heute 61-Jährige war 1987 die erste Frau bei der Schutzpolizei Rheinland-Pfalz. Eine Pionierin, die bald in den Ruhestand geht. Tim Kosmetschke

Es ist noch keine 40 Jahre her, dass in Rheinland-Pfalz eine Männerbastion fiel: 1987 war Claudia Müller (damals noch Blank) die erste Frau bei der Schutzpolizei. Bald geht sie in den Ruhestand – und erinnert sich mit uns nicht nur an die Anfänge.

Wir schreiben das Jahr 1987. Im Radio dudelt „Walk Like an Egyptian“ von den Bangles und „La Isla Bonita“ von Madonna. Bundeskanzler ist Helmut Kohl. Ganz Deutschland diskutiert über die Volkszählung. Und in Koblenz bahnt sich so etwas wie eine Revolution an.







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