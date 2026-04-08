Vereinsgründung in RLP Ollig & Boomgaarden wollen Natur in Gärten zurückholen Cordula Sailer-Röttgers 08.04.2026, 08:00 Uhr

i Werner Ollig und Heike Boomgarden suchen aktive Mitglieder, um den Verein "Natur im Garten" in Rheinland-Pfalz gründen zu können. Kevin Rühle

Werner Ollig und Heike Boomgaarden setzen sich dafür ein, dass wieder mehr Natur in den Gärten einzieht. Sie werben um aktive Mitglieder, um den Verein „Natur im Garten“ in RLP gründen zu können. Wie das Gärtnern Klima- und Artenschutz hilft.

Eine große getrimmte Rasenfläche, versiegelte Wege und Stahlzäune statt Hecken – ein Bild, das sich Werner Ollig oftmals bietet, wenn er in heimische Gärten schaut. Ein Bild, das er gern verändern möchte. Denn: „Das sind keine Lebensräume“, betont der Agraringenieur.







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