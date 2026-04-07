Festival steigt ab dem 8. Mai Ein Blick ins Programm der Kunsttage Winningen Stefan Schalles 07.04.2026, 13:26 Uhr

i Mit von der Partie ist bei den Kunsttagen Winningen in diesem Jahr auch Reinhard Voss mit seinen menschelnden Holzplastiken. Reinhard Voss

Zwischen dem 8. und 10. Mai präsentieren elf Künstler bei den Kunsttagen Winningen ihre ganz unterschiedlichen, stets spannenden Positionen. Die wichtigsten Infos zum Festival sind nun in Flyer-Form erschienen, der Kartenvorverkauf läuft bereits.

Viele Freunde des kreativen Ausdrucks dürften sich diesen Termin ohnehin längst im Kalender eingetragen haben, manch einer konnte vielleicht sogar schon erste Eindrücke sammeln bei der traditionellen Vorabausstellung in Berlin – und auch alle dort nicht Anwesenden sind nun dazu eingeladen, sich auf den neuesten Stand zu bringen, denn: Einen Monat vor dem Start des Festivals haben die Kunsttage Winningen ihren offiziellen Programmflyer ...







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