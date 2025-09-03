Ein Autofahrer soll viel zu schnell auf einer unübersichtlichen Strecke unterwegs gewesen sein. Bei einer Kollision sterben zwei Menschen. Der Fall muss ein zweites Mal vor Gericht verhandelt werden.

Karlsruhe (dpa/lrs) – Das Landgericht Zweibrücken muss sich noch einmal mit einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten und mehreren Verletzten in der Südwestpfalz beschäftigen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das Urteil gegen den damaligen Autofahrer aufgehoben, wie aus einem nun veröffentlichten Beschluss des Gerichts von Mitte Juli hervorgeht. Der Fall wurde zur neuen Verhandlung und Entscheidung an eine andere Strafkammer zurückverwiesen.

Das Landgericht hatte den Angeklagten im Dezember unter anderem wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Er soll im September 2023 bei Ludwigswinkel auf kurvenreicher Strecke mit hoher Geschwindigkeit, alkoholisiert und rücksichtslos in einem hochmotorisierten Sportwagen unterwegs gewesen sein. Er habe seine Beifahrerin beeindrucken wollen, die ihn beim Fahren filmte, so das Gericht.

Zwei Tote und mehrere Verletzte

Bei dem Unfall hatte das Auto demnach zunächst zwei entgegenkommende Fahrzeuge gestreift und war dann frontal in einen dritten Wagen gekracht. Die Insassen dieses Autos – eine 58-jährige Frau und ein 68-jähriger Mann – verstarben noch am Unfallort. Die Insassen der anderen entgegenkommenden Autos erlitten erhebliche Verletzungen.

Der Angeklagte hatte gegen seine Verurteilung Revision eingelegt – mit Erfolg. «Das Landgericht hat einen zumindest bedingten Gefährdungsvorsatz des Angeklagten weder hinreichend konkret festgestellt noch rechtsfehlerfrei belegt», heißt es in dem BGH-Beschluss. Der Senat hob daher nicht nur den Schuldspruch und den Strafausspruch, sondern auch die vom Landgericht getätigten Feststellungen zum Tatgeschehen auf. (Az. 4 StR 236/25)