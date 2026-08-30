Wittlich (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf der A1 auf Höhe der Raststätte Eifel Ost ist ein 20-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen, vier weitere Menschen wurden schwer verletzt. Der 20-Jährige geriet vom Beschleunigungsstreifen der Raststätte auf die linke Spur. Ein weiterer Pkw prallte in das Auto des 20-Jährigen. Sein 18-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Auch die drei Insassen des zweiten Fahrzeugs, ein 56-jähriger Fahrer, sowie eine 51-Jährige und eine 15-Jährige erlitten schwere Verletzungen. Die Unfallursache war zunächst unklar. Laut Polizei sollte die A1 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen Hasborn und Manderscheid bis 7.00 Uhr gesperrt bleiben.

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