Eine hochbetagte Fußgängerin wird auf einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst und stirbt. Die Fahrerin ist noch älter als die Fußgängerin.

Merchweiler (dpa/lrs) - Auf einem Zebrastreifen ist eine 85 Jahre alte Fußgängerin im saarländischen Merchweiler angefahren und tödlich verletzt worden. Die Frau sei vom Wagen einer 92 Jahre alten Autofahrerin erfasst worden, teilte die Polizei in Saarbrücken mit.

Die 85-Jährige wurde nach dem Unfall am späten Vormittag mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei sie wenige Stunden später gestorben. Die 92 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.