Vorfall im Werksteil Süd
Tödlicher Arbeitsunfall auf BASF-Gelände
Chemiekonzern BASF
Der Unfall ereignete sich laut BASF am 8. Oktober 2026 gegen 10.40 Uhr. (Symbolbild)
Uwe Anspach. DPA

Ein Mitarbeiter einer externen Firma stirbt nach einem Unfall auf dem BASF-Gelände im Krankenhaus. Das Unternehmen untersucht den Hergang.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf dem BASF-Gelände in Ludwigshafen hat sich ein Mitarbeiter einer externen Firma tödlich verletzt. Der Mann sei noch vor Ort notärztlich versorgt worden, starb jedoch später in einem Krankenhaus, teilte das Chemieunternehmen mit.

«Wir sind sehr betroffen, und unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Angehörigen des Mitarbeiters», teilte Werksleiter Helmut Winterling mit. Der genaue Hergang werde untersucht. Dem Konzern zufolge ereignete sich der Unfall am Morgen bei Arbeiten an einem Bagger im Werksteil Süd.

© dpa-infocom, dpa:261008-930-810920/1

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