In Vallendar ist die Nachricht vom geplanten Abzug der WHU wie eine Bombe eingeschlagen. Die Privatuni will den Campus komplett aufgeben und nach Düsseldorf abwandern. Wir haben bei WHU, Wirtschaftsverbänden und Land nachgefragt, was das bedeutet.
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Die WHU wird ihren Standort in Vallendar perspektivisch aufgeben. Die Privatuni will ihre Aktivitäten künftig komplett auf ihrem zweiten Campus in Düsseldorf bündeln. Bis zum Jahr 2034 soll der Umzug in die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen wohl abgeschlossen sein.