Aus für den Campus Vallendar WHU-Abzug sorgt für Überraschung – und Enttäuschung Dirk Eberz

Bastian Hauck 08.10.2026, 16:10 Uhr

i Die WHU in Vallendar ist ein Leuchtturm in der Hochschullandschaft der Region. Die Privatuni hat sich zu einer regelrechten Start-up-Schmiede entwickelt. Doch jetzt ist bekannt geworden, dass die WHU komplett nach Düsseldorf (Bild) abwandern wird. Rolf Vennenbernd/dpa

In Vallendar ist die Nachricht vom geplanten Abzug der WHU wie eine Bombe eingeschlagen. Die Privatuni will den Campus komplett aufgeben und nach Düsseldorf abwandern. Wir haben bei WHU, Wirtschaftsverbänden und Land nachgefragt, was das bedeutet.

Die WHU wird ihren Standort in Vallendar perspektivisch aufgeben. Die Privatuni will ihre Aktivitäten künftig komplett auf ihrem zweiten Campus in Düsseldorf bündeln. Bis zum Jahr 2034 soll der Umzug in die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen wohl abgeschlossen sein.







Artikel teilen

Artikel teilen