Ausstellung zu Gast in Koblenz
„Rückblende“: Wenn Bilder Geschichte(n) erzählen
Teil der „Rückblende“-Ausstellung ist natürlich auch das Siegerfoto, auf dem Marco Urban den Handschlag zwischen Olaf Scholz und
Teil der „Rückblende“-Ausstellung ist natürlich auch das Siegerfoto, auf dem Marco Urban den Handschlag zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz während der Kanzleramtsübergabe festgehalten hat.
Marco Urban

Regierungswechsel, Terror, Krisen: 2025 war ein bewegtes Jahr, das sich in Koblenz nun noch einmal Revue passieren lässt. Anhand von mehr als 150 politischen Fotografien und Karikaturen, die teils ganz neue Perspektiven auf Zeitgeschichte eröffnen.

Lesezeit 1 Minute
Außenminister Johann Wadephul vor einem im Bürgerkrieg zerstörten Wohnblock in Syrien, schwer bewaffnete Bundeswehr-Soldaten, die im Berliner U-Bahnhof Jungfernheide das Freikämpfen von Verkehrswegen trainieren, oder auch Hanna Steinmüller, die 2025 als erste Abgeordnete mit Baby im Arm eine Rede im Deutschen Bundestag hielt.
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