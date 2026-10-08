Konjunkturbericht der HwK Handwerk in RLP ist vom Aufschwung noch weit entfernt 08.10.2026, 13:56 Uhr

i Gut schneiden in der jüngsten Konjunkturabfrage der Handwerkskammer Koblenz die Ausbaugewerke ab, so die Elektrotechniker – im Bild Christine Vogel, Lehrling im Unternehmen Elektrotechnik Schürg aus Unnau (Westerwald). Jörg Diester/HwK Koblenz

Wie laufen die Geschäfte? Diese Frage stellt die Handwerkskammer Koblenz ihren Betrieben regelmäßig. Jetzt liegt der neue Herbstkonjunkturbericht vor. Er zeigt: Von Aufschwung kann keine Rede sein. Doch es gibt auch positive Entwicklungen.

Es geht bergauf mit der Konjunktur. Dieses Signal sendet zumindest die Bundesregierung, die mit einem deutlichen Aufschwung in der deutschen Wirtschaft rechnet und ihre Konjunkturprognose angehoben hat. Die Handwerkskonjunktur im Bezirk der Handwerkskammer (HwK) Koblenz zeigt sich im Herbst zwar insgesamt stabil, doch von einem wirtschaftlichen Aufschwung kann weiterhin keine Rede sein, heißt es in einer Mitteilung der Kammer zum frisch ...







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