Nächste Studie im Bistum Trier War jeder fünfte Priester ein Missbrauchstäter? Michael Illjes 08.10.2026, 16:00 Uhr

i Der Dom, das Zentrum des Bistums Trier. Der vierte Zwischenbericht der Universität Trier ist erschienen. Die beiden Historiker Lena Haase und Lutz Rafael untersuchten, wie die Bischöfe unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg mit Missbrauchsvorwürfen umgingen. Michael Illjes

Manchmal sprechen Zahlen für sich: Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wurde jedem fünften Geistlichen im Bistum Trier sexualisierte Gewalt vorgeworfen. Was Historiker der Universität Trier noch herausfanden und welchen Einfluss die NS-Zeit hatte.

Die Aufarbeitung im Bistum Trier geht in die nächste Runde. Seit Jahren wird wissenschaftlich aufgearbeitet, wie gravierend die katholische Kirche sich im Umgang mit Betroffenen und Tätern verhielt. Die Historikerin Lena Haase und Historiker Lutz Raphael zählen in den Akten seit 1946 fast 800 Betroffene und 249 beschuldigte Geistliche.







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