Manchmal sprechen Zahlen für sich: Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wurde jedem fünften Geistlichen im Bistum Trier sexualisierte Gewalt vorgeworfen. Was Historiker der Universität Trier noch herausfanden und welchen Einfluss die NS-Zeit hatte.
Lesezeit 4 Minuten
Die Aufarbeitung im Bistum Trier geht in die nächste Runde. Seit Jahren wird wissenschaftlich aufgearbeitet, wie gravierend die katholische Kirche sich im Umgang mit Betroffenen und Tätern verhielt. Die Historikerin Lena Haase und Historiker Lutz Raphael zählen in den Akten seit 1946 fast 800 Betroffene und 249 beschuldigte Geistliche.