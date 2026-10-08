Die ersten Bahnstrecken sind unter Vollsperrung generalsaniert – offenbar nicht zur Zufriedenheit des Bundesverkehrsministeriums. Jetzt stehen weitere Planungen infrage, auch die für die linke Rheinseite. Was sagt Bundesverkehrsminister Bilger dazu?
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Bei der Frage, ob und wann die bereits angekündigte Korridorsanierung der Bahn auf der linken Rheinseite durchgeführt wird, will Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) „eine gute Lösung finden“. Das sagte er im Bundestag auf Nachfrage des rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten Julian Joswig (Grüne), wie dieser mitteilt.