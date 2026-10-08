Verfassungsbeschwerde aus RLP BUND-Vorsitzende Yacoub: Verfahren um A1 war nicht fair Anke Mersmann 08.10.2026, 15:00 Uhr

i Der BUND Rheinland-Pfalz hat Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil zum A1-Lückenschluss in der Eifel eingereicht. Die Landesvorsitzende Sabine Yacoub erläutert, weshalb sich ihr Verband für den Weg nach Karlsruhe entschieden hat. Das Bild zeigt sie während einer Demonstration gegen den Ausbau der Autobahn A1 vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig im vergangenen Jahr. Jennifer Brückner/dpa. picture alliance/dpa

Der BUND Rheinland-Pfalz hat Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil zum A1-Lückenschluss in der Eifel eingereicht. Die Landesvorsitzende Sabine Yacoub erläutert, weshalb sich ihr Verband für den Weg nach Karlsruhe entschieden hat.

Post aus Rheinland-Pfalz ist in Karlsruhe eingetroffen: Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Rheinland-Pfalz hat Verfassungsbeschwerde eingereicht, wie der Verband um die Vorsitzende Sabine Yacoub jetzt erklärte. Demnach wurde die 135 Seiten umfassende Beschwerde am Montag vollständig aufgegeben – inzwischen ist sie beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) eingegangen, wie die Pressestelle am Donnerstag auf Anfrage mitteilt.







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