Der BUND Rheinland-Pfalz hat Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil zum A1-Lückenschluss in der Eifel eingereicht. Die Landesvorsitzende Sabine Yacoub erläutert, weshalb sich ihr Verband für den Weg nach Karlsruhe entschieden hat.
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Post aus Rheinland-Pfalz ist in Karlsruhe eingetroffen: Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Rheinland-Pfalz hat Verfassungsbeschwerde eingereicht, wie der Verband um die Vorsitzende Sabine Yacoub jetzt erklärte. Demnach wurde die 135 Seiten umfassende Beschwerde am Montag vollständig aufgegeben – inzwischen ist sie beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) eingegangen, wie die Pressestelle am Donnerstag auf Anfrage mitteilt.