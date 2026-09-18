Ein 77-Jähriger sitzt auf einer Parkbank, als er attackiert und tödlich verletzt wird. Zwei Jahre später fragen die Ermittler erneut: Wer hat etwas gesehen?

Völklingen/Saarbrücken (dpa/lrs) – Zwei Jahre nach dem tödlichen Angriff auf einen 77-Jährigen im Schillerpark in Völklingen sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sollten sich melden, teilte die Landespolizeidirektion Saarland mit.

Der 77-Jährige aus Schleswig-Holstein hatte nach Polizeiangaben am 18. September 2024 auf einer Parkbank am Ehrendenkmal gesessen, als ihn ein unbekannter Mann mit einem Messer attackierte und ihm schwere Stich- und Schnittverletzungen zufügte. Der Angriff passierte ohne ersichtlichen Grund. Drei Monate später starb der Verletzte im Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat für sachdienliche Hinweise eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt. Die Mordkommission bittet um Hilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nehme die Polizei auf Wunsch auch vertraulich entgegen, hieß es.

Als Zeugen kommen vor allem Personen infrage, die im Tatzeitraum gegen 19.45 Uhr den Bereich Schillerpark, oberhalb und unterhalb des dortigen Ehrenfriedhofs, passierten.