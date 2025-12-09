Krise der Automobilindustrie Gewinn bricht bei Stabilus in Koblenz ein 09.12.2025, 08:00 Uhr

i An seinem Standort in Koblenz-Neuendorf beschäftigt Autozulieferer Stabilus rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sascha Ditscher/Archiv. Sascha Ditscher

Der Umsatz bewegt sich annähernd auf Vorjahresniveau. Doch beim Gewinn muss Stabilus ordentlich Federn lassen. Wie sich die Lage beim Koblenzer Automobilzulieferer darstellt.

Die Krise in der Automobilindustrie schlägt sich auf das Ergebnis beim Koblenzer Zulieferer Stabilus nieder. Laut den jetzt veröffentlichten vorläufigen Finanzkennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 bricht der Gewinn auf 24,2 Millionen Euro ein – im Vorjahr lag er noch bei 72 Millionen Euro.







