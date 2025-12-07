Neue Leiterin der Telefonseelsorge will gut zuhören 

Die Telefonseelsorge Mittelrhein meldet sich mit einer neuen Leiterin zurück: Katharina Bell will das Wohl der Anrufer sowie das der ehrenamtlichen Mitarbeiter im Auge behalten. Unserer Zeitung erklärt sie, worauf es bei der Seelsorge ankommt.
Lesezeit 6 Minuten
Ob Sorgen oder Ängste, die Mitarbeiter der Telefonseelsorge (TS) Mittelrhein schenken ihren Anrufern ein offenes Ohr. Das tun sie seit Oktober wieder rund um die Uhr. Zuvor war die Koblenzer Dienststelle für etwa drei Monate nicht besetzt – aufgrund fehlender hauptamtlicher Kräfte, wie die Träger erklärten.