Verlassene Dörfer in RLP Tod auf Raten: Als Zaubach Panzern Platz machte Dirk Eberz 23.01.2026, 06:00 Uhr

i Zaubach war von der Landwirtschaft geprägt. Das Leben der Menschen war hart. Aber sie wussten auch zu feiern. Abends trafen sich die Menschen in der Flaschenbierhandlung, um miteinander anzustoßen. privat/VG-Verwaltung Baumholder

Zaubach ist das letzte Dorf, das dem Truppenübungsplatz Baumholder weicht. Ab 1974 werden die Häuser systematisch abgerissen. Hans Bernd Müller muss seine Heimat 1978 verlassen. Im Gespräch mit unserer Zeitung erinnert er sich an seine Jugend.

An Silvester 1977 läutet die alte Dorfglocke von Zaubach zum letzten Mal. So wie immer pünktlich um 11 Uhr. Nur wenige Wochen zuvor ist der letzte Bewohner der kleinen Gemeinde im Kreis Birkenfeld auf dem kleinen Friedhof begraben worden. Im neuen Jahr stirbt dann auch Zaubach selbst.







