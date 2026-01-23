Zaubach ist das letzte Dorf, das dem Truppenübungsplatz Baumholder weicht. Ab 1974 werden die Häuser systematisch abgerissen. Hans Bernd Müller muss seine Heimat 1978 verlassen. Im Gespräch mit unserer Zeitung erinnert er sich an seine Jugend.
An Silvester 1977 läutet die alte Dorfglocke von Zaubach zum letzten Mal. So wie immer pünktlich um 11 Uhr. Nur wenige Wochen zuvor ist der letzte Bewohner der kleinen Gemeinde im Kreis Birkenfeld auf dem kleinen Friedhof begraben worden. Im neuen Jahr stirbt dann auch Zaubach selbst.