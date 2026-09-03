Saarlands Ex-Ministerpräsident zieht sich aus der Landespolitik zurück und kandidiert 2027 nicht mehr für den Landtag. Zuletzt meldete er sich selten zu Wort.

Saarbrücken (dpa) - Der CDU-Politiker und frühere saarländische Ministerpräsident Tobias Hans tritt bei der Landtagswahl im April 2027 nicht mehr an. Das teilte der CDU-Parteisprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der 48-Jährige gehört dem Landtag seit dem Regierungswechsel im April 2022 als einfacher Abgeordneter an.

Die CDU geriet erstmals seit 23 Jahren wieder in die Opposition, nachdem sie die Landtagswahl im März 2022 mit Hans als Spitzenkandidaten haushoch verloren hatte. Das kleinste Flächenland Deutschlands wird seitdem von einer SPD-Alleinregierung mit Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) regiert.

Hans war von März 2018 bis April 2022 Ministerpräsident an der Saar. Bevor er Regierungschef wurde, war er von 2009 an Abgeordneter im Landtag und von 2015 an bis zum Wechsel in die Staatskanzlei CDU-Fraktionschef.

Hans will hauptberuflich in seiner Beratungsfirma arbeiten

«Ich war seit meinem Eintritt in den Landtag im Jahr 2009 mit Herz und Seele wirklich Abgeordneter», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Und deswegen war das für mich nichts, was ich dann einfach so jetzt niederlegen möchte.» Für ihn sei aber klar gewesen, dass es mit dieser Legislaturperiode ende.

Daher habe er sich parallel nebenberuflich ein zweites Standbein aufgebaut und ein Beratungsunternehmen gegründet. «Und das ist mir auch gut gelungen. Und das werde ich nun hauptberuflich machen», sagte er. Er werde stärker als bisher auch internationale Projekte begleiten - auch «sicher viel mit Frankreich machen».

In den letzten Jahren meldete sich Hans (48) nur selten im Landtag zu Wort. Dabei ging es ihm dann meist um Digitalisierung und um Unterstützung für die Gründer-Szene. Der Abgeordnete ist auch Chef der Tobias Hans GmbH, die Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Strategie, Marketing, Kommunikation und Personal erbringt.