Mainz (dpa/lrs) – Apotheken in Rheinland-Pfalz bieten zum Welt-Asthma-Tag an diesem Freitag Schulungen zu Asthmasprays an. Betroffene können dabei lernen, wie diese Sprays korrekt gehandhabt werden, so der Landesapothekerverband mit Sitz in Mainz.

Praktische Übungen sind Teil der Schulungen, ebenso wie die Analyse typischer Fehler, die gemeinsam behoben werden sollen. Hintergrund ist, dass die Sprays zwar Symptome wie Atemnot, Husten und das klassische Engegefühl in der Brust lindern können. Bei falscher Anwendung kann sich die Krankheit jedoch verschlimmern, etwa weil immer wieder neue Medikamente verschrieben werden.

«Studien haben gezeigt, dass zwischen 50 und 80 Prozent aller Patienten Fehler bei der Anwendung ihrer Asthma-Medikamente machen», erklärte Petra Engel-Djabarian aus dem Vorstand des Apothekerverbandes in einer früheren Mitteilung. Das bleibe nicht ohne Folgen. Der Patient nehme dann zu wenig oder zu viel Wirkstoff auf.

«Im schlimmsten Fall wird ein Krankenhausaufenthalt nötig», warnte Engel-Djabarian. Tipps zur allgemeinen Verbesserung der Lebensqualität oder Medikamenten-Einnahme sind ebenfalls Teil der Schulungen am Welt-Asthma-Tag in den Apotheken. Die Kosten dafür werden von den Krankenkassen übernommen.