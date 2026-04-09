Nach Beagle-Transport am Hahn Tierversuche in RLP: Weniger Experimente, mehr getötet Hannah Klein 09.04.2026, 11:39 Uhr

i Die Zahl der Tierversuche in Rheinland-Pfalz nimmt ab. Allerdings nimmt die der zu Forschungszwecken getöteten Tiere zu. Jan-Peter Kasper. picture alliance / dpa

Mehr als 100.000 Versuchstiere: So viele Tiere werden in Rheinland-Pfalz pro Jahr bislang in der Forschung eingesetzt. Hinter der relativ konstanten Gesamtzahl verbirgt sich dennoch ein Wandel – und ein Paradox der modernen Forschung.

Ob Hunde, Mäuse oder Fische: Die Anzahl der Tiere, die in Rheinland-Pfalz jährlich für die Forschung verwendet werden, ist relativ konstant – obwohl die Tierversuche eigentlich abnehmen. Das sagen zumindest die Zahlen aus der Antwort des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums (MKUEM) auf eine Große Anfrage der AfD im Landtag im vergangenen Herbst.







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