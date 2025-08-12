Schlachtabfälle oder tote Tiere aus der Landwirtschaft müssen sachgerecht beseitigt werden – zum Schutz vor Krankheiten. Doch die zu entsorgenden Mengen gehen zurück, die Fixkosten sind hoch. Nun soll die Tierkörperbeseitigung neu organisiert werden.

Ob tote Tiere aus der Landwirtschaft, verstorbene Haustiere oder Schlachtabfälle vom Metzger – mit diesen sterblichen Überresten muss, etwa zur Prävention vor Krankheiten, sachgerecht umgegangen werden. Sie sind ein Fall für die Tierkörperbeseitigung. Diese wurde in Rheinland-Pfalz jahrelang von einem Dienstleister übernommen. Nun soll sie – aus Gründen der Wirtschaftlichkeit – zurück in kommunale Hände geführt werden.

„Die Tierkörperbeseitigung ist eine kommunale Pflichtaufgabe der Landkreise und der kreisfreien Städte“, erklärt Manfred Schnur (CDU), einstiger Landrat des Kreises Cochem-Zell, unserer Zeitung. Diese Aufgabe wird gemeinsam in einem Zweckverband wahrgenommen: dem Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest. Auch die Kreise und kreisfreien Städte im Saarland gehören dem Zusammenschluss an. Schnur war 13 Jahre lang Vorsteher des Zweckverbands. Nun begleitet er die geplante Umstrukturierung und bringt sein Know-how mit ein.

Auslastung der Anlage deutlich zurückgegangen

Gab es einst mehrere Anlagen zur Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, hat sich die Anzahl inzwischen auf eine – in Rivenich im Kreis Bernkastel-Wittlich – reduziert. „Das hängt damit zusammen, dass wir früher viel mehr Landwirtschaft und viel mehr Metzgereien hatten“, sagt Schnur. In einem Schreiben des Zweckverbands an seine Mitglieder vom April heißt es, die Auslastung der Anlage habe in den Jahren 2005 und 2006 noch bei mehr als 85.000 Tonnen im Jahr gelegen; 2013 seien es noch 50.000 Tonnen gewesen. Im vergangenen Jahr sei die verarbeitete Menge an tierischen Nebenprodukten auf weniger als 19.000 Tonnen gesunken.

Die Tierkörper müssen bei den Landwirten und Fleischereibetrieben abgeholt und nach Rivenich gebracht werden. „Das sind natürlich Transportkosten, und Rheinland-Pfalz ist ein Flächenland, das ist nicht klein“, sagt Schnur. Die Strecke bleibe die gleiche – egal ob es sich um eine ganze oder halbe Lkw-Ladung handele. „Wir haben hohe Fixkosten, und diese sind kaum zu reduzieren.“

i Manfred Schnur stand lange Zeit dem Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest vor. Nun begleitet er den Umstrukturierungsprozess. Cordula Sailer-Röttgers

Hinzu kommt ein Sanierungsstau bei der Verarbeitungsanlage in Rivenich. Diese voll funktionsfähige Anlage werde an den aktuellen Dienstleister verpachtet. Der jährliche Nettopachtbetrag fließe in den Unterhalt der Anlage. „Aber das ist nicht ausreichend“, erläutert Schnur. „Denn wenn größere Investitionen notwendig wären, geht das in die Millionen.“

Wie der Zweckverband seinen Mitgliedern im April schrieb, werden die benötigten Investitionen „grob auf mindestens 10 Millionen Euro bei einem Weiterbetrieb von zehn Jahren geschätzt“. Für den heutigen Bedarf, so Schnur, sei die Anlage überdimensioniert. „Als sie gebaut wurde, hat man mit Zuwächsen gerechnet.“

Landesregierung will Vieh- und Fleischwirtschaft wettbewerbsfähig halten﻿

Schnur verweist zudem auf den Koalitionsvertrag der Landesregierung. Darin heißt es, dass die Rahmenbedingungen der Vieh- und Fleischwirtschaft in Rheinland-Pfalz zukunftsorientiert ausgestaltet und wettbewerbsfähig gehalten werden sollen. Mit Blick auf die Tierkörperbeseitigung sollen demnach „Entsorgungsmöglichkeiten in anderen Bundesländern und/oder in EU-angegrenzten Ländern“ geprüft werden.

Für die Abholung und Verarbeitung der Tierkörper werden Entgelte erhoben. Muss ein Nutztier aus der Landwirtschaft beseitigt werden, für das Beiträge zur Tierseuchenkasse gezahlt werden, greift laut Umweltministerium eine „Drittellösung“. Die Kosten werden demnach vom Land, dem Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest und der Tierseuchenkasse getragen.

Gutachten liefert Ansätze für Neuorganisation

Zunächst hat der Zweckverband die Aufgabe der Tierkörperbeseitigung selbst wahrgenommen. Über eine Ausschreibung im Jahr 2015 wurde ein Dienstleister damit betraut: die SecAnim Südwest GmbH. Nach zwei Fünf-Jahres-Verträgen „läuft der Vertrag Ende des Jahres aus“, erklärt Schnur. Zwar hätte der Vertrag noch einmal um fünf Jahre verlängert werden können, allerdings nur zu den gleichen Konditionen. Aber: „Da kriegen Sie keine Kosten reduziert“, sagt Schnur.

Die Tierkörperbeseitigung müsse neu gedacht werden. Daher habe der Zweckverband die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) mit einem Gutachten über die mögliche Neuausrichtung der Tierkörperbeseitigung beauftragt. Das Land, so Schnur, habe sich an den Kosten beteiligt.

„Die wirtschaftlichste Lösung war, Rivenich aufzugeben, das heißt, ganz aus der Verarbeitung auszusteigen und hier nur noch Logistik zu betreiben.“

Manfred Schnur über die Anlage zur Tierkörperbeseitigung

Das Ergebnis der Untersuchung sei, dass eine partnerschaftliche Lösung mit dem Zweckverband Neckar-Franken im baden-württembergischen Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) am wirtschaftlichsten sei. Auch in anderen Bundesländern, so Schnur, gehe die Fleischproduktion zurück. „Deshalb haben wir das Gespräch aufgenommen, und dort gab es eine große Bereitschaft“, sagt Schnur. Künftig sollen die Tierkörper aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland zur Beseitigung nach Hardheim gebracht werden. Modellberechnungen, so Schnur, hätten gezeigt, dass die Verarbeitungskapazitäten dort auch im Seuchenfall ausreichend seien.

„Die wirtschaftlichste Lösung war, Rivenich aufzugeben“, erklärt Schnur, „das heißt, ganz aus der Verarbeitung auszusteigen und hier nur noch Logistik zu betreiben.“ Der Standort Rivenich soll künftig als Umladestation genutzt werden. Als Umladeplatz für Container sei derzeit der Standort Sandersmühle bei Reckenroth im Rhein-Lahn-Kreis vorgesehen. Dieser gehöre nicht dem Zweckverband, man befinde sich aber in Gesprächen über die Nutzung, so Schnur. Eine weitere, bislang in Sembach im Kreis Kaiserslautern betriebene Umladestation soll entfallen. Tierkörper und Schlachtabfälle aus dem südlichen Landesteil – etwa im Bereich Südpfalz und Rheinhessen – sollen künftig nach Karlsruhe gebracht werden, „weil dort der andere Zweckverband eine Umladestation unterhält“, erklärt Schnur.

Mitgliedschaft im baden-württembergischen Zweckverband

Um die Tierkörperbeseitigung in dieser Form neu zu organisieren, soll der Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest Mitglied im Zweckverband Neckar-Franken werden. Die PwC-Studie komme zu dem Ergebnis, dass die Gesamtkosten so um rund ein Drittel reduziert werden können. „Wir haben uns in der neuen Verbandsordnung abgesichert, dass wir ein Mitspracherecht haben“, erklärt Schnur. Das gelinge unter anderem über einen entsprechenden Stimmanteil, einen Stellvertreterposten sowie die Regelung einer Zustimmungspflicht für Investitionen ab einer bestimmten Höhe.

Auch der Dienstleister SecAnim habe ein Angebot unterbreitet, die Tierkörper ohne die Anlage in Rivenich zu beseitigen – in seinen Betrieben in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Die Wege dorthin seien in etwa gleich lang wie nach Hardheim. „Nur wir konnten das Angebot von SecAnim so nicht annehmen“, erklärt Schnur, „das hätten wir ausschreiben müssen.“ Dabei hätte auch ein anderer Anbieter zum Zug kommen können – mit ungewissem Ausgang. Und: „Wenn wir in der Ausschreibung sind, gibt es keinen Weg mehr zurück nach Baden-Württemberg.“

Stellen für neu organisierten Betrieb sind ausgeschrieben

Die aktuell von SecAnim beschäftigten Mitarbeiter in der Tierkörperbeseitigung blieben weiterhin Angestellte des Dienstleisters. Eine direkte Übernahme durch den Zweckverband Neckar-Franken sei nicht möglich, da es sich rechtlich nicht um einen Betriebsübergang handele. „Die Stellen sind ausgeschrieben, und jeder kann sich drauf bewerben“, erläutert Schnur. Am Standort Rivenich würden beispielsweise weiter eine Betriebsleitung sowie Elektriker und Schlosser gebraucht. Allein für die beiden rheinland-pfälzischen Umladestationen würden 25 Kraftwagenfahrer benötigt.

Am stärksten von der Neuorganisation betroffen seien Mitarbeiter in der Produktion und der Verwaltung am Standort Rivenich, die es so nicht mehr geben wird. „Das sind in der Regel qualifizierte Beschäftigte“, betont Schnur. Sollte hier jemand vor der Arbeitslosigkeit stehen, so Schnur, sollen Beschäftigungsmöglichkeiten in Betrieben umliegender Gebietskörperschaften – wie in Kläranlagen oder der Müllentsorgung – geprüft werden.

Alle Gebietskörperschaften haben Lösung zugestimmt

Besiegelt ist der Beitritt des Zweckverbands Tierische Nebenprodukte Südwest zum Zweckverband Neckar-Franken noch nicht. Doch eine wichtige Hürde ist genommen: „Wir sind jetzt so weit, dass alle Gebietskörperschaften, sowohl hier als auch im Saarland, dieser Lösung zugestimmt haben“, erklärt Schnur. Voraussichtlich am 10. September solle der hiesige Zweckverband die neue Zweckverbandsordnung bei einer Versammlung beschließen. Der baden-württembergische Zweckverband werde dies Ende September tun. Für November sei die erste gemeinsame Sitzung vorgesehen. Zum 1. Januar 2026 soll die Neuorganisation greifen.

Doch auch die notwendigen gesetzlichen Grundlagen müssen noch geschaffen werden. So müsse zum einen ein Landesgesetz angepasst werden. Und: „Der zweite Punkt ist, wir brauchen einen Staatsvertrag zwischen den Ländern Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-Pfalz und Bayern“, erläutert Schnur. Bayern müsse miteinbezogen werden, da auch ein bayerischer Landkreis Mitglied im Zweckverband Neckar-Franken sei. Was die Zukunft der Tierkörperbeseitigung im Land angeht, zeigt sich Manfred Schnur optimistisch: „Auch die öffentliche Hand kann gut organisieren und etwas wirtschaftlich machen.“