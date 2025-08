St. Wendel (dpa/lrs) – Ein nach einem Unfall im Straßengraben gelandeter Tieflader ist samt Radlader im Landkreis St. Wendel mutmaßlich gestohlen worden. Der Schaden beträgt etwa 95.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Das Gefährt war demnach am Samstagmorgen auf der Landstraße 323 zwischen Leitzweiler und Theley in den Straßengraben gerutscht. Ein Kran sollte es am Montagmorgen bergen.

Nach Angaben der Polizei bemerkten Verantwortliche der zuständigen Baufirma am Sonntagmorgen, dass der spezielle Anhänger und der Radlader verschwunden waren. Beim derzeitigen Ermittlungsstand müsse von einem Diebstahl ausgegangen werden, hieß es. Ein Radlader ist eine Baumaschine, die einem Bagger ähnelt.