Feier in Germersheim
Tiefflug der Bundeswehr verunsichert Anwohner
Germersheim in Rheinland-Pfalz
Die Anwohner in der Kreisstadt waren verunsichert. (Archivbild)
Wolfgang Jung. DPA

Tieffliegende Bundeswehrmaschinen verunsichern Bewohner in der Südpfalz. Doch die Polizei kann rasch Entwarnung geben.

Germersheim (dpa/lrs) – Ein Flugmanöver der Bundeswehr hat in der Südpfalz zahlreiche Menschen verunsichert. Dies teilte die Polizei mit. Demnach fand am Donnerstag ein feierliches Gelöbnis von Bundeswehrrekruten im Stadion Wrede in Germersheim statt. Zu dem Anlass flogen auch mehrere Bundeswehrmaschinen über die Südpfalz hinweg. Anwohner meldeten sich deshalb besorgt bei der Polizei, die aber Entwarnung geben konnte. Die Flugmaßnahmen seien zuvor auch angekündigt worden, es habe keine Gefahr für die Bevölkerung gegeben.

© dpa-infocom, dpa:260320-930-842203/1

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Politik

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